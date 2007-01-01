Калужанина в очередной раз поймали пьяным за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции остановили 26-летнего мужчину, который на «Ладе» ехал по Мосальскому району, сообщили 18 сентября в полиции.

От автомобилиста исходил сильный запах спиртного, от освидетельствования он отказался.

Проверка по базе показала, что этот человек несколько недель назад был осужден по уголовной статье за повторную езду нетрезвым. Его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два с половиной года.

Теперь мужчину ждет новый суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы.