Калужанина в очередной раз поймали пьяным за рулем
Криминал

Калужанина в очередной раз поймали пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев
18.09, 10:02
Сотрудники Госавтоинспекции остановили 26-летнего мужчину, который на «Ладе» ехал по Мосальскому району, сообщили 18 сентября в полиции.

От автомобилиста исходил сильный запах спиртного, от освидетельствования он отказался.

Проверка по базе показала, что этот человек несколько недель назад был осужден по уголовной статье за повторную езду нетрезвым. Его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два с половиной года.

Теперь мужчину ждет новый суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

