18-летнего торговца наркотиками задержали в Калужской области
Криминал

18-летнего торговца наркотиками задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.09, 10:15
Подозреваемого поймали в Малоярославецком районе, сообщили в четверг, 18 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

В момент задержания молодой человек пытался забрать из тайника сверток с синтетическими наркотиками.

В доме у него нашли еще больше 200 граммов запрещенного вещества.

По версии полиции, молодой человек собирался продавать наркотики через закладки.

По уголовной статье подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

