18-летнего торговца наркотиками задержали в Калужской области
Подозреваемого поймали в Малоярославецком районе, сообщили в четверг, 18 сентября, в управлении МВД по Калужской области.
В момент задержания молодой человек пытался забрать из тайника сверток с синтетическими наркотиками.
В доме у него нашли еще больше 200 граммов запрещенного вещества.
По версии полиции, молодой человек собирался продавать наркотики через закладки.
По уголовной статье подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.