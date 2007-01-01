Афиша Обнинск
Криминал

Жителя Калужской области заставили выплатить компенсацию за убийство в машине

Дарья Джуманова
17.09, 14:19
0 435
Об этом сообщила региональная прокуратура в среду, 17 сентября.

Напомним, инцидент произошёл 30 апреля в деревне Леонов Починок. Двое мужчин выпивали и поссорились. В машине между ними вспыхнул конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего ножом в бедро. Пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда супруге и троим детям погибшего — по 600 тысяч рублей каждому.

