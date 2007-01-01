Жителя Калужской области заставили выплатить компенсацию за убийство в машине
Об этом сообщила региональная прокуратура в среду, 17 сентября.
Напомним, инцидент произошёл 30 апреля в деревне Леонов Починок. Двое мужчин выпивали и поссорились. В машине между ними вспыхнул конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего ножом в бедро. Пострадавший скончался на месте.
Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда супруге и троим детям погибшего — по 600 тысяч рублей каждому.