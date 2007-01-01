Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области мужчина зарезал знакомого в машине
Криминал

В Калужской области мужчина зарезал знакомого в машине

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:40
Суд вынес приговор 41-летнему мужчине из Кирова.

Преступление произошло 30 апреля нынешнего года.

- Двое знакомых находились в машине в деревне Леонов-Починок Кировского района, где между ними произошла ссора, - рассказали 17 сентября в управлении Следственного комитета по Калужской области. - В ходе конфликта фигурант взял кухонный нож и нанёс им потерпевшему 6 ударов в область руки и не менее одного удара в ногу. В результате массивной кровопотери и геморрагического шока потерпевший скончался на месте.

Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

