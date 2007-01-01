Калужанину грозит срок за татуировку

Следственный комитет РФ по Калужской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в публичном демонстрировании символики, сходной с нацистской.

19 апреля нынешнего года в исправительной колонии посёлка Товарково фигурант продемонстрировал татуировку со свастикой. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. На допросе мужчина заявил, что воспринимал изображение как оберег, но не поддерживал нацистские идеи.

Уголовное дело направлено в суд.

Теперь заключенному грозит еще до четырех лет колонии.