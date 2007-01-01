Житель Калуги отдал телефонным мошенникам 3,8 миллиона рублей

Все началось с того, что преступник позвонил ему, представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о неких мошенниках, которые хотят украсть деньги у калужанина.

Чтобы спасти сбережения, мужчина несколько дней подряд переводил свои деньги на якобы безопасный счет.

Отправив 3,8 миллиона, он решил сам перезвонить собеседнику. Но телефон оказался выключен. Тогда калужанин понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, сообщили 16 сентября в полиции.