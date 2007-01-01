Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Калуги отдал телефонным мошенникам 3,8 миллиона рублей
Новость дня Криминал

Житель Калуги отдал телефонным мошенникам 3,8 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:19
0 802
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Все началось с того, что преступник позвонил ему, представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о неких мошенниках, которые хотят украсть деньги у калужанина.

Чтобы спасти сбережения, мужчина несколько дней подряд переводил свои деньги на якобы безопасный счет.

Отправив 3,8 миллиона, он решил сам перезвонить собеседнику. Но телефон оказался выключен. Тогда калужанин понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, сообщили 16 сентября в полиции.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
9 оценили
78%
0%
0%
22%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRZKzkrVGJRWmQ1dUZxYW9LTnZkQVE9PSIsInZhbHVlIjoic1k1bVZZeGdKclc3UkxNemdnekIvUDlFYU5HbDFOZ3pta1pwams4aHlYVHdVK1I1RFJlQVdyODJ2NG9OQWZkeUxML0Y5NWFHakhCaS9OZm1neWlOWTN4VnRtelpsUWJmY2Njbis2YkpCWllQcnVMTkZZeExDRS83NmxYckkrRm51cDdjcmlpRHVOR2RGcXVNeEE5dkV3dzNpai9Nb0NGaFpaU050bzNSVURFbjdyeUtEMU4vOWoyYzVxUGYzeTBEb3FvRmtaQnVrWGFUQWg0T1N1dTZDOHRpNjZjdWczc09zNVpWdUVNRUFFdVVsdFJ0WkVTTE5RRDU1MzlMM2VvK0djT3NvS2o4VVIybmFDWExpUWNWU1I1bHI5bjdvT3FlamxGRTBIUzNEejYySVplNUhjZUVLOTV2T21OWjVhU1F5c0JqNGw3NitrQzBOUjhmTnFpbVRsTDN3cU9ZcDhOd1V6b1FkelVBWjMyMXVUa0JQYnJEd2h1RDZFcjNQQmp0S3p5SCtwcElYcEdxWlREV05ucEpIejZ6b056YkpkSHREdVY0RTF6akpSdWFWWnpsVXBNdHlDMS9hSC95YkZBbiIsIm1hYyI6ImM1YjJhZjMzMWNiMzA2MDQwYmY2MzVjYjA4NDg0OTljMDhmODAwNDA1YTdjMThkMDg4ZGNjZjMzMWYzZTVlZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJrYUFrblZVSDFrYVBVdzFWWTJ6dVE9PSIsInZhbHVlIjoicFQrdzdzd3MzSFdLZUdFVWloeXlOZHlJS1VKVVVtS3NRbFJuY2tSMkc0RDdubHl1L1NJdVVZRHR2eU5sdjlsejNrTVFSazhCcnNGWjdxLzRsemtteDBnVGdjS3NVdTRUZjBUWFFzdjNKK2t5Qmxqdlk0blMxai81YjB4NWMvS1lXOXVKdjZ0WlJQblVJZmVHTmVBL1gzdmp3Y2RtNlROa0crMnJvSjREa1VtSDRkdnJzMXd6TG5BemsxS1VoQmJ2NHlDM3lYdnVWV3pHM3NMMy9QV0tGQ2JjYk1IN1lhV1dTNXhQanNHUnlZRURhQkxPbmVpUGdzaDZOZlZvZWZMT1JxNnVERlZ4amM5eW1BS2Q4UmtjKzRIdzd5aE9hT0RqMmwvSVlBSzZ2SDVjUmJ2OG5Xa0dlRy8zS0haSlBKVTEzeTB1aGtJTG1TMUpQR1ZtekdldWZnT2JaYU91TFd6bmh6TDFoY0xpMHVJc1VSRWxHZTNna01YeDd3Y0NqRzNvL1ZqNWF1MmZpS0RlMEJ5WEcwU2VsaVFKejk0RVVVWHJoYll1N25WV3RTMmdUcSsxRC9iNkFJMkhXN1hPMWt1SmNXV2hUSW9DdVFVR05rQnNjNFpST1NKZHVNVldoMVZ0L0d6Z0ZianlldTFvZGxUT091MUhiNkk2RldLQnJES0Z5YnJ2QnUwc3pGMWZzQktKRkx2djJhUnVVMjY5cm93Tkc5cmxLSGlXcWR4Vm05M2lvU3pqL3psRW9BNUNsQ0hvbFJyR0V0U1Jjc3dicjlqRHFSdGQyWmdCWERqTFBZREJWVytocnVtT3oyK21pUktrYmxtSStKeHBWZG5vRC9SMSIsIm1hYyI6IjVkY2VlMGM0MjcxNWEwYzk2YjM1NWE1OGU3NmIyZWI4ZTdjZWVhMzQyYmY5YzE4ZDgzMzA4YTRmOTNlNDkxY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+