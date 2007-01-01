В Калуге задержали молодого водителя с наркотиками
20-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2108 по улице Гурьянова и не остановился по требованию инспектором Госавтоинспекции, рассказали 16 сентября в полиции.
Патрульная машина догнала нарушителя возле гаражей на Силикатном.
Полицейские заметили, что водитель пытается что-то спрятать в заднем кармане штанов. Оказалось, что это пакет с синтетическим наркотиком.
За хранение запрещенного вещества молодому калужанину грозит до трех лет колонии.