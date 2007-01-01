Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали молодого водителя с наркотиками
Криминал

В Калуге задержали молодого водителя с наркотиками

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:57
0 609
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге задержали молодого водителя с наркотиками

20-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2108 по улице Гурьянова и не остановился по требованию инспектором Госавтоинспекции, рассказали 16 сентября в полиции.

Патрульная машина догнала нарушителя возле гаражей на Силикатном.

Полицейские заметили, что водитель пытается что-то спрятать в заднем кармане штанов. Оказалось, что это пакет с синтетическим наркотиком.

За хранение запрещенного вещества молодому калужанину грозит до трех лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklyMUlCeWlhUENQck16cTkrQXByZUE9PSIsInZhbHVlIjoiQnN6c3B1eVgwelI4eFREQnJEOVNHR0lIM3BOenkzenROeFB1bUZpQ1BSNmFha0ZoOUNGL3JuZTZ3SDIxQWloQlRCVldEcituemdGRDlQM2pZblQyallhZUpvUlhlRWJkdnB4Wnd3T2tmN3VwYkZlS0NYTmtuSjlkVk4yMHNwYjFRS2JTQURCTEpXRTVlVDVmL2lXSGVKemF0V2VaTGl4U3pmbVFwRUZrSG1VcTJEdGRQc3B0YzhzeXZiM3ZxSGpuUU5VOWJPTU53SEs0ZVhRcWl3V0RkRkxSSERoSnpTVG1oVlFqSkJXMndxVzZ6enBBZnNOd2Zja3gyaFVobHpkdFRRZlV2UGR6bmd3V21KQUhBOEJXU3gvZUVnbkZMMXZhSVVVWmg1a1hqOFJxWXdUTEt0SUdIcXlDZU1IU2FBSmJrSEQ2eVdjdW1zdy9xVWFBYnJWa0tHalFUU2pJT29VanpFSUM1S0h1VStMRkFvTUEvZ2w3a0hTR2xoNHdtcVM5VGtlY2RNb3ByQzBMTHBPU1pZYW9rYjVtN3NWYXlkQWw3c2ZmMHBOS2RNNFBjbWI4Q2xMV0k1ZlloRGx1ZW1UOSIsIm1hYyI6IjgxMDFkYzE3OGU3NWVkMTM3OTA5YWMwNTE0MmJkYTk3OTA5NGVmOTJlMmNkMTU4ODJkY2RjYzMxMWFlNWQxYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlpaGRzRENGWnRUNkN1RkhQc1J2dlE9PSIsInZhbHVlIjoiTnN3dDNlalNTQlpBdUVWeC9CUWkxZS9uaVRaWUF5bFRURkdET3ZDTmNRbCtrV2QwV1B0Z3A3YWNVeHRRS202TTliNzVYcURaSVczczlaa0tCVE11cG1uL2R4SllBL0VCajB1Uiswbk5Zc0dvUG5RUFl5cXNXdTE5SGpYU2l3cjdQSlBnVjB6VlMyMUJhTDhRTVBNWjcxKzFrdmM3MTJ0N0RlN3d3SmY5Mml1TXdWYzBLdzNOV1VHTjVLVm0rTnZ5eTN1V2x0RGtUbUpIbGF0SFlhRERZSzlYd0ZCd3R3cXdNcHFJSUxudlJVaXhlYnBheWhJc1NuSW40TVpLOHpnTXJlN3RTZFd6VGxPS0k4d0M2QzBTTTA2Q2hxSkp3YXZzM2Z0TFUyVmc5ZGNWQ3RuYXVUNll1MENEVDFhSHNQei9USEFYQWE2WGJXdFdWMHlZQ2sxTzFXZGNnZ055UjMzREwyRnpCc0xOc2IrY0pEVWI3RHpUWWdVcVJTWDg0TnFYb2tUSU8xaTlKZ3lvT2V5WkFrVm1wTkFLemswVStvc3JSa0NOSkNkRWVEQjRsckcxV0w2anp3RWw4dkYzVXM2S2NLQ1pFQlhkS2owa2J0a0E3eTZHZGtJM2owdnNaeEE1RXVCQTFkK2tkT0FVNXkxQVlhZFF1ekFFTTNrdk03VWticDhYVTg1TmRpN1dpaVRIUnlQSjZKSUVqK3JaU2sramp3cWdDZm9yRXlNU2ZxZmtXTnFoNnNZdGkvalA0bUZjV3BxNXNWcEV5QytXT1dBTXZHeTM2OWtQUnIzc1RhOE8ySW05V25COXJtR04wR1BaWXpFRjE2eGxudnkvaElCbyIsIm1hYyI6ImFjZmI3NWFiNjJkNWQ2MGFlY2Y1MjBlMTliMjFmMzljN2ViMTVmOGEzYjkzZGU5YTg1MDU0MmNiYzE5ZGQ3NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+