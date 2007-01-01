В Калужской области вынесли приговор бывшему директору Людиновского лесничества

Его признали виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении взрывчатых веществ и оружия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в четверг, 11 сентября.

Напомним, с мая 2022 по июль 2023 года мужчина узнал о незаконной вырубке леса в его владениях. Однако вместо того, чтобы бить тревогу и вызывать полицию, он решил скрыть этот факт. Мужчина руководствовался личными интересами — не хотел портить отчетность по вверенному ему лесничеству. Его бездействие нанесло ущерб природе на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Но на этом нарушения не закончились. В период с 2022 по 2024 год он нашел в лесу артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Вместо вызова саперов МЧС, мужчина привез находку к себе домой и хранил ее там.

Позже, в 2024 году, он также нашел в лесу коробку с двадцатью исправными охотничьими патронами. И снова поступил так же — забрал их себе домой. Все это изъяли правоохранители во время обыска.

Мужчина осужден на три с половиной года колонии. Также ему придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей. После освобождения ему будет запрещено в течение двух лет работать на руководящих должностях в любой организации, связанной с лесной отраслью.