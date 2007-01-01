Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области вынесли приговор бывшему директору Людиновского лесничества
Новость дня Криминал

В Калужской области вынесли приговор бывшему директору Людиновского лесничества

Дарья Джуманова
12.09, 09:31
0 388
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Его признали виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении взрывчатых веществ и оружия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в четверг, 11 сентября.

Напомним, с мая 2022 по июль 2023 года мужчина узнал о незаконной вырубке леса в его владениях. Однако вместо того, чтобы бить тревогу и вызывать полицию, он решил скрыть этот факт. Мужчина руководствовался личными интересами — не хотел портить отчетность по вверенному ему лесничеству. Его бездействие нанесло ущерб природе на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Но на этом нарушения не закончились. В период с 2022 по 2024 год он нашел в лесу артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Вместо вызова саперов МЧС, мужчина привез находку к себе домой и хранил ее там.

Позже, в 2024 году, он также нашел в лесу коробку с двадцатью исправными охотничьими патронами. И снова поступил так же — забрал их себе домой. Все это изъяли правоохранители во время обыска.

Мужчина осужден на три с половиной года колонии. Также ему придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей. После освобождения ему будет запрещено в течение двух лет работать на руководящих должностях в любой организации, связанной с лесной отраслью.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InIzSjJ3dC93REl5eXlXMWN6d2RsOWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0pKWmVYemovZURLZnhudVRSL1ZUZUNxSTUyTURxOUprVjVoeklORGtGTzRjWTJ2TnE5TTN0Unp0RVZjQUlXbWwzUEhtMTJMTUNpOVFDWHBYR2FvK3BWNFMzT0JNQkVOYVo5WUd6NlFHTW9EakpRWExuQkNqaUgwVFF2U3V4cGxCclNXREZZRWlHWFgwT082SWUxQ0x2b1NybHByOVg2bFMzWXN4TnBtck13eGZBODNQb3JTdTAzaUNJRjk2SVl4TGd4cUt4c0FvRzBRUWZoTmx1Z0IwRm5hQ2tDRjhzSE5oSjhWSDB1YjUrOHlJWXg2bjkwNEhrM0FvM2s1NFEvY240ZURBRCtIMkhNSGRRQ3QrSDI0WUhZZUF2UW9kaHJncUQreE1zYXBvL1FCaWMyYjdua29QWlZoQk1PWWg1dXpFdC9wQm9VbjJ4cWZTSXVjalVaVEdURUhtM3dxRWwwbCtNbHhjQUN4ZW5tNVdtVHZLeTMvQ0d6azlpaFMxUDgvV2hmT1hqbWFscFlRU1hBQ0NVQldxSDM3OVZqSlplSm1YWlp5aDFpRFc3T0RRamtGdWxmYjU1ZnVVYStFbGt1dyIsIm1hYyI6IjNlOWFkMjEzMTE0ODIwYjhiNzM3Njk4MzU0YWRiODdkNjQ5NTkxZGQ4OWZmMzM5MWIyZGQwZTBlOGFiOWU2MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV2Uk1paG5CdG93QXNXK3NlN01Eamc9PSIsInZhbHVlIjoiSmE0MlRTWi8zTU5VODBvenFzeDdhYWRweTVmMWY1ZUVtdi9tQStNM0pDYUlnNHMvb0tGUE45S1hYVkIrQ2ZtZzZwLzVDRjlqK0d2NWFTejJCVHArS2tNZll6L0RJMjAxSys5aS9lbTlRNExPOEZoM25iL3NmMDJkbHRMcnZnWDlJalJYWCtDalVNcnM1MnlVN2ZPZjlJRHovSGtrZnNNL2V5NURGeTZ2UllNVDJ6ZGdSdmVQMElnWXc0ZGpSblNwWjZjZkpQNmhsYnRGK0k5U3RGMkFFVlNRNjFQMGR6Z0tmY0VLZ3NSWHZWWjdNQnlLU0N1MXlUQ050dE1Zajd4ZGVSZ0thdU9NZ1RWZm5ORFIreEJJS25WRFp3WSs2bWhYVnVvRld5MUhmK3ZSMUpyOEI2UW1PKzR4RWgvRXptc0x4NDlqUWwybGxIQm9OVnlRdHUwQTNMQkJiUFpLYmdIK3FXNEVjemxnaEN6VkJ2emxNOC84U2svRjBid0lhOEljaTNHeWdYWlZoczl2aTBSbytFNjRGbGNNNFBKamM4MGxneTQ5MURrQjhiVDFjWXozNFlnbExyWkNOUWJRbHc3L0dpTEVBaU14NXJOejJKZnA2Z3Y5RWNyMWZ0TmVvOVlhQy9LRVo4Zit3UTBtL2t5ZlhKQ2JYc2ZaSy8zVllvQ29vWU1zeWMyYUYzdTN6Wmp1ZkJhL1VkSXlkcUFLNWJ1S0VqMVRuNEtER0Y1aVMvQ2dITStsL0ZnUTlwU0d0TkdROXZFQkRldXBKSDlLK1Z1Q0pLSFpTeGVvR2VpRzdTQTFkd1VTOTV6UUNNVXdGM21qcFNrSm83OUNXVDI2RjloLyIsIm1hYyI6IjVjODE0ZjAxYWNlM2U2NmIwZTFkMGFiMGE5NjEwMTc1YmE0YWE4ZmViOWIxNDg1M2ExNGM0MzBiZWMyOTYxNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+