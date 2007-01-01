Гаишнику из Мещовского района грозит до восьми лет лишения свободы за взятку

Бывшего сотрудника ГАИ обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете в четверг, 11 сентября.

По данным следствия, летом 2024 года инспектор работал на трассе М-3 и остановил водителя, который выехал на встречную полосу. Но вместо того, чтобы составить протокол, полицейский взял 40 тысяч рублей и отпустил нарушителя. Деньги он перевел на счет своей родственницы.

Самому взяткодателю наказание не грозит. Он сообщил о преступлении в службу собственной безопасности УМВД по Калужской области, и его освободили от уголовной ответственности.

За совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.