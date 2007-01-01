Афиша Обнинск
Гаишнику из Мещовского района грозит до восьми лет лишения свободы за взятку
Криминал

Гаишнику из Мещовского района грозит до восьми лет лишения свободы за взятку

Дарья Джуманова
11.09, 15:43
Бывшего сотрудника ГАИ обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете в четверг, 11 сентября.

По данным следствия, летом 2024 года инспектор работал на трассе М-3 и остановил водителя, который выехал на встречную полосу. Но вместо того, чтобы составить протокол, полицейский взял 40 тысяч рублей и отпустил нарушителя. Деньги он перевел на счет своей родственницы.

Самому взяткодателю наказание не грозит. Он сообщил о преступлении в службу собственной безопасности УМВД по Калужской области, и его освободили от уголовной ответственности.

За совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

