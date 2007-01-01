Афиша Обнинск
В Калуге 14-летний подросток попался на грабеже
Криминал

В Калуге 14-летний подросток попался на грабеже

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:27
1 882
Об этом случае в четверг, 11 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Вместе со знакомым подросток попросил у другого молодого человека одолжить денег. Тот предложил сделать перевод и передал свой телефон в руки подозреваемого. А подросток в этот момент убежал вместе с гаджетом.

Вскоре его нашли. В отделение полиции школьника доставили вместе с законным представителем.

Телефон изъят, скоро его вернут владельцу.

Уголовное дело расследуют по статье «Грабеж».

Новости по тегу
криминал
