В Калуге 14-летний подросток попался на грабеже

Об этом случае в четверг, 11 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Вместе со знакомым подросток попросил у другого молодого человека одолжить денег. Тот предложил сделать перевод и передал свой телефон в руки подозреваемого. А подросток в этот момент убежал вместе с гаджетом.

Вскоре его нашли. В отделение полиции школьника доставили вместе с законным представителем.

Телефон изъят, скоро его вернут владельцу.

Уголовное дело расследуют по статье «Грабеж».