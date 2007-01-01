Калужанину вынесли приговор за призывы к насилию над президентом

Подробности в четверг, 11 сентября, сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Как установил суд, мужчина в социальной сети «ВКонтакте» призывал в сообщениях к насилию в отношении представителей органов государственной власти и президента России.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям.

Виновника наказали штрафом в 300 тысяч рублей, а также принудительными работами на срок в один год. Также ему запрещено администрировать сайты и каналы в интернете в течение полутора лет.