Калужанка фиктивно прописала у себя 11 мигрантов

В Калуге возбуждено уголовное дело против 41-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации 11 иностранных граждан, сообщили в среду, 10 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщина оформила их по месту пребывания в своей квартире, несмотря на то, что фактически никто из них там не проживал. За каждую поддельную регистрацию она получала по 500 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статьи предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.