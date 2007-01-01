Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин пытался убить бывшую жену на рабочем месте
Криминал

Калужанин пытался убить бывшую жену на рабочем месте

Дмитрий Ивьев
09.09, 12:49
0 723
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Завершилось расследование дела о покушении на убийство в Жиздре. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- 12 мая в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей бывшей супруге и нанес ей не менее семи ударов ножом в область задней поверхности грудной клетки и левого плеча, - прокомментировали в СК. - Действия нападавшего были пресечены коллегой потерпевшей. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlVVVV5OUlqQ0NmY1dWdmRyWko5ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiaVJCWHM0Z1hnWHZZN2tsNVFGWFdxNnp5OW01aVhVNENWT2lUTTBVb05ZK3UrUFdpaUMzamZyZEZ5L2tBc3Q5RWFnYkhzTG44WFlncE93ckZ6eFp0TGlxbWVmMktMTFl1VXV0Vm1BUFNwV0I2OWpJS2JEaGNrSyt3UE8xT2Exa0JKd0kzbnFKNEV0M3FTTUZqSVJQMW4ram9qcURpeWpFTTB5RkdFYlI2V1o2MmZSaldYbHVZbjhKcEZDQ05vd0QzdXBpZVFLY0s3VklVZHA3Mk1pRFhCZWZRUS9SczlyZ0xSemhKSkhBdm16U0R4QlhVbVNEK21kTW9FbXpJRS9kdVFFN0lpRXd5U2sweGVzVkVxTXlZWWNscDBXeG0rTU1SeTRSbnJpRStpeEVkY3NvMVU4MFNRRktBTXYwc0VFTjhVaFpXQVNNUFdFb2Jlc1g0eFliWno5djR4V3NyelRDeDBaL2VNVzhZSkRZVVFTYXcvc2ZyTkliaDJZRkVoZVNmbDJkN1lTOExnSmo1OXpjdXM4aUFmcFZoYUV6V1NJeEg1SE5UWmRZNmNZZ0E0SmtOTllENGtaNS90Uld0RDBsZSIsIm1hYyI6IjFmMzU5NDI4ZDQ0NzQ2YThiNmQ2ZjU1N2NlMjE2MTAyMGFlNjZiMWI5MWU0OWUxMzJhNmRhOWI3MzYyMTdmNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVpemlzdTZHNzdjT3IrVmxUcGtXcFE9PSIsInZhbHVlIjoicGhUUi9Fd3ovY3hEdjhXTjVXVTc2U0QzTDNRMytSMnZvMlpQTEcrclR6cDNYV1ZpdXZ2c0RaVnM2eUxGaURsRTRsR0Q0WmZDcFZhbHR1L1FnWHlWTUMxWjI0cXVJRkd4K2NFMFBGYTByakhPUHNiSmovMEhaK2QyNmJ2MFF4cVNhUHRXMmJZNnY4eWxlTHhHSmdkV05lQm5nNGpWSXFOUFRUb1RHbkRkSmNpUm9MSDVkSWNQc09CSnZvaFdidW0xYnZOSGNqNGtmOTdCZG00SHpvQ1E0QUIvbzRHbUxhUzV1c1BxYVRIZG1CamtFVm1uaUNWOGRpTUpOSEtnYXZ6MzZUd1BBYjhnWmhEdWMwZlc4VnpiVzZ2TzFHNUYrazV3QkpkRk5obVJHa1c5azlldEM2UWZaQUtSWWNmSzJVVnBBZEMzSDZ3Z3RrTHdJQmtVQTdnNXZzUGN4WmRtNDR0MFRQUXF3YjU0b05EZWZEcnFpTW9CK0NwZTNOclFSYzBaTEMxNnViVUh4R1I1RDNNYVp4TmQ2dVRyKy8vSXduakE4OG9lL0lSL0pvdjBuUnYzQlRwOEcyMTNHVVJ2NDhIWVpmWHVoWG1vZmluM0x3RXBnL2NxRDl2R0dDL2pwdUhsa1VMUElhN0Fvek1yOHNQaW0zaDBKemJJV3c2eWN5VVBTUGpkWmYydW1FSzlZZlRmMVNhdEQwclp2ZHF6WkErT3ROVmtLbURmMDNxNjlFRmUrRFN3Yk9YTWNNU21WTXNGZVVsS28yZGVTRHpFWTdNaDBJeWFZK2ZtaW4zNlAwbjcwMW52RDZFS0twbktFbVkwbFhWN0VoZ0xXcjl3TDBJcCIsIm1hYyI6IjZhMjM1ZTc4NDQyYTAzNmI1M2EzNzM0ZDc5Y2JhMzMyNTE4MTNhMzFkOTBmNmFiOTJhZGY3ZmIyZDQ5ZTI5M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+