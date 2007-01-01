Калужанин пытался убить бывшую жену на рабочем месте

Завершилось расследование дела о покушении на убийство в Жиздре. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- 12 мая в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей бывшей супруге и нанес ей не менее семи ударов ножом в область задней поверхности грудной клетки и левого плеча, - прокомментировали в СК. - Действия нападавшего были пресечены коллегой потерпевшей. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.