В Калуге обокрали 95-летнюю женщину

Сотрудники полиции Калужской области задержали двух женщин - 38 и 40 лет - из Ярославской и Вологодской областей. Они подозреваются в краже крупной суммы денег у пожилой жительницы Калуги.

По версии следствия, женщины заметили пожилую калужанку на улице. Одна из них подошла к ней, представилась соседкой и, вступив в разговор, узнала, где та живёт. На следующий день та же женщина пришла к пенсионерке в квартиру под предлогом, что хочет попить воды. Когда хозяйка пошла на кухню, злоумышленница открыла дверь своей подельнице, которая ждала снаружи.

Во время разговора первая женщина отвлекала пенсионерку, загородив ей обзор стулом. В это время вторая подозреваемая проникла в комнату, заглянула под сиденье кресла-кровати и нашла там сумку с деньгами. Забрав 600 тысяч рублей, она скрылась.

Через некоторое время обе женщины уехали из Калуги в Псковскую область.

Оперативники установили маршрут их передвижения, вычислили местонахождение и задержали. Сейчас обе подозреваемые находятся в отделе полиции в Калуге.

В отношении них возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

Полиция проверяет, причастны ли задержанные к другим похожим преступлениям.