Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге у жителя по телефону украли более трех миллионов рублей
Криминал

В Калуге у жителя по телефону украли более трех миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
08.09, 15:39
1 782
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 3 млн рублей, сообщили 8 сентября в управлении МВД по Калужской области.

Мужчине позвонили под видом сотрудников ЖКХ, предложив заменить ключи от домофона, и попросили назвать код из СМС.

Позже ему сообщили, что его данные скомпрометированы, и по инструкции «спецслужб» он перевел деньги на безопасный счёт, который оказался фиктивным. Полиция установила обман, но деньги уже были похищены. 

Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
50%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind5NmVSM0JtM3RvbmxrcUZlUnp0RFE9PSIsInZhbHVlIjoiNGlJa3Q5enUrRHBVMjZHb1hFVTVlQUtNZ3hWVmdEc1liRmRsYmcxLzZLVi9OVzFhdFFwZkZ1d3V1NmlZNmF4YmxNVmlJQ0RwT3pXdWQvZEVicWpRRzVwOVMwdjh1M0duNFVsTlBYNUFCUVZzTUZhY3dxNEtDYi9JUC82alhtdzlFR2lwcFJDVStmMDNscXRYdU5DZUMwRCtZMjcwTks4VjkvODFneHVydGdiTzNpRHZPWlVCWUc4em5zV1FNaHcyWmVOaUxqazRyU0FmM1JEMmV3VS9lZy8zczNsU3Fva2pxdHVwcUdFUFE5aU0zcXZvODMvbmNURmwyc2FYZXV4b2ZIYis2amYzMkdpZWo5cXVrUFArZm1NU2FhV0tNOHhjb0pQT2pudXZJNzMrWldSeEhaYS9McHBSMDRveFhFUW1jTHl5d2xmS0p6TlBOS1B5alBGRVQ4czhNWjNwNUFLVjB1K1dtOEQrdGd3YzRWU2paT3E5WTNDTmlpdW5mSDRUeUJzSlFObXVYQVBGdmlHRGxFWW9rQ3FJUEhlQWxJMEk0QnEwRFlnRFFUL2ZDUDVIalVwNitEeWYyUjRLMHlLNiIsIm1hYyI6IjNhNmMxMTFjNjg0NTAzMWY4MjQ5OTc5OTg0NjQ5YWFhMzU2MTg3OTk0NTA1OThlOGFjNDc2YjhkNDc4NTM2OTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJxaDhtWFM4NFNOTXNKdW5DVnVGQmc9PSIsInZhbHVlIjoiTEszNk44YldUdDlYY3I0OERWVTBOcStscW1VOUVmSzE4dzRmYlI0RkVTZzZweGsreS9Uc0dGTGNtR1ROQUdockNJZHFiSXN5RXZJUEdGdVVXVWtDbWdKWmhhOGZENFV5WDhVU3FuL1RuNnVYKzlDWGwybGhHc2Q5ZE5zK25tVzRuclpjYlFVcHRYbDV5ZEh1c0UxVU9xTnJJLzlYajVxT25KdExYa3VtK28rMHVQc01BY3RCNERDWWFIL0RDQU5yczhGRmVjYjhXQm5RcEdJOWFsQXBuM2J4aWJWd3NPQk54VEZjNG01NFRqNzZlM0xiY2J2NEQ3TGNMTlRWZWNYUTVEQzlEQ3JuenEvR3FVVXVsUVduWE5CYnhSS2l5VXNMYklZUlBwVVVuaUNRZDE4N243KzhmQ3F6eUdzaDVpWllQbVZkV0pjOFF1YnpnYXFGNVFNMEVxMnhxaXM2cE5lcTBOdjQvWVhnWTE4S2l5am1IeGg3MFlSazRVZXp4WndQK0NTT0lnazRSVVhpT2VvaUxpcEdjQ0FLd2pwV3U0VHBXZkZ5RDBhT0pJYXFSWG9PMVJvckFwa0I0M2pmYVhweWswNW5NRHNvK3czampNSUJaMnFCbmZDWXhPNTRPdXNGYVI0UUtCZlMvMm81SVpXRmxBU1BoL2lBUGVzT2l6K1ZINDFmWC9YU2hqcGFlNjJQU3BIY0lsQksybnRqQ1dGR2g4cXIyZFNqYjV6V2syTkJtd1Y3aVhxZUFWV3VOdWJ0NXA1UHpuN2hTWFcwbENBVjdWbytWdzZpNkhUR1BmOFVOa1RrLzFRbXcvcC9nL3lnY2RuSThNcUkzZXQvYWNPdCIsIm1hYyI6IjE5ZjU5YjU0MWU2ZWZhM2FkMTdmODFmYmVmMjlkYzRhZmFkZjZjMmU4MGQ0Y2VjY2Q3OWVhMzE4OGU4MTEwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+