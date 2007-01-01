В Калуге у жителя по телефону украли более трех миллионов рублей
В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 3 млн рублей, сообщили 8 сентября в управлении МВД по Калужской области.
Мужчине позвонили под видом сотрудников ЖКХ, предложив заменить ключи от домофона, и попросили назвать код из СМС.
Позже ему сообщили, что его данные скомпрометированы, и по инструкции «спецслужб» он перевел деньги на безопасный счёт, который оказался фиктивным. Полиция установила обман, но деньги уже были похищены.
Сейчас ведется расследование.