В Боровском районе убившую сына мать отправили на лечение
Криминал

В Боровском районе убившую сына мать отправили на лечение

Дарья Джуманова
05.09, 09:40
Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в четверг, 4 сентября.

Напомним, 26 февраля 2025 года в Ермолино 40-летняя женщина дважды ударила кухонным ножом своего двухмесячного сына. От полученных ран младенец скончался в больнице.

Судебная экспертиза установила, что из-за психического расстройства женщина не могла осознавать свои действия и руководить ими.

Суд назначил ей принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа.

