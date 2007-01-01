В Боровском районе убившую сына мать отправили на лечение
Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в четверг, 4 сентября.
Напомним, 26 февраля 2025 года в Ермолино 40-летняя женщина дважды ударила кухонным ножом своего двухмесячного сына. От полученных ран младенец скончался в больнице.
Судебная экспертиза установила, что из-за психического расстройства женщина не могла осознавать свои действия и руководить ими.
Суд назначил ей принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа.