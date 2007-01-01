Афиша Обнинск
Криминал

Житель Кирова пытался задушить знакомую, напугал соцработников и обокрал соседей

Дарья Джуманова
05.09, 09:29
0 377
37-летний мужчина предстал перед судом и получил реальный срок за целую цепь правонарушений. Мужчину признали виновным сразу в трёх преступлениях, которые растянулись на несколько месяцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в четверг, 4 сентября.

Всё началось в июле, когда в подъезде одного из домов на Пролетарской улице он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою знакомую. В ходе ссоры он не только ударил женщину, но и схватил её за горло, угрожая задушить. 

В августе он снова выпил и решил «пошутить». Через мессенджер отправил голосовое сообщение в соццентр «Паруса надежды», заявив о готовящемся взрыве и поджоге двух учреждений. На место приехали оперативные службы, но информация оказалась ложной.

А в сентябре мужчина и вовсе перешёл к краже. Он проник в квартиру в том же доме и вынес оттуда холодильник и стиральную машину, нанеся хозяевам ущерб почти на 20 тысяч рублей.

На суде мужчина признал вину и попросил рассмотреть дело без разбирательств. Суд учёл это и наличие у него маленького ребёнка. Однако три преступления, два из которых были совершены в пьяном виде, стали решающими. В итоге суд назначил ему три года колонии-поселения.

18+