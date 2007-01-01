Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

Похитителя кенгуру в калужском зоопарке отправят на лечение

Дарья Джуманова
03.09, 15:31
Напомним, всё началось в сентябре 2024 года.  

Мужчина, страдающий тяжелым психическим расстройством, проник на территорию ярославского зоопарка и тайно похитил оттуда детеныша кенгуру. Спустя несколько дней он повторил кражу в зоопарке под Калугой, откуда увел уже двух маленьких кенгуру.

Следствие установило, что в момент преступлений 32-летний похититель не мог отдавать себе отчет в своих действиях и контролировать их из-за хронического заболевания.

Вместо уголовной ответственности суд назначил мужчине принудительную меру медицинского характера. Его отправят на лечение в специализированную психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением, где он будет находиться до улучшения состояния здоровья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 3 сентября.

