Похитителя кенгуру в калужском зоопарке отправят на лечение

Напомним, всё началось в сентябре 2024 года.

Мужчина, страдающий тяжелым психическим расстройством, проник на территорию ярославского зоопарка и тайно похитил оттуда детеныша кенгуру. Спустя несколько дней он повторил кражу в зоопарке под Калугой, откуда увел уже двух маленьких кенгуру.

Следствие установило, что в момент преступлений 32-летний похититель не мог отдавать себе отчет в своих действиях и контролировать их из-за хронического заболевания.

Вместо уголовной ответственности суд назначил мужчине принудительную меру медицинского характера. Его отправят на лечение в специализированную психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением, где он будет находиться до улучшения состояния здоровья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 3 сентября.