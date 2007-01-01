Афиша Обнинск
Калужанина обманул мужчина, который притворился проституткой
Криминал

Калужанина обманул мужчина, который притворился проституткой

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:58
0 129
33-летнего жителя Рязанской области задержали сотрудники полиции, сообщили 3 сентября в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он под видом девушки разместил в интернете объявление об оказании интим-услуг. Позвонившему жителю Калуги мошенник отвечал измененным голосом. Под разными предлогами житель Калуги перевел в качестве оплаты интима более 100 тысяч рублей.

После этого собеседник перестал выходить на связь с калужанином.

Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

криминал
