Калужанина обманул мужчина, который притворился проституткой

33-летнего жителя Рязанской области задержали сотрудники полиции, сообщили 3 сентября в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он под видом девушки разместил в интернете объявление об оказании интим-услуг. Позвонившему жителю Калуги мошенник отвечал измененным голосом. Под разными предлогами житель Калуги перевел в качестве оплаты интима более 100 тысяч рублей.

После этого собеседник перестал выходить на связь с калужанином.

Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.