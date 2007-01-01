Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Калужский пенсионер получил 15 лет колонии за развратные действия в отношении детей
Новость дня Криминал

Калужский пенсионер получил 15 лет колонии за развратные действия в отношении детей

Дарья Джуманова
03.09, 09:59
63-летний мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Калужской области во вторник, 2 сентября.

По данным следствия, в сентябре прошлого года он совершил развратные действия в отношении двух девочек, которые играли на детской площадке возле школы.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили работать с детьми в течение 10 лет после освобождения.

