В Калужской области мигрант угрожал расправой 12-летнему мальчику
В среду, 3 сентября, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.
Инцидент произошел 9 июня в селе Чипляево Спас-Деменского района.
- Мигрант, житель села, применил насилие и угрожал расправой 12-летнему мальчику, - пояснили в СК. - Мотивом преступных действий явилось случайное попадание мяча во время игры в сына приезжего. После обращения матери потерпевшего в СК обвиняемый был задержан и заключён под стражу.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.