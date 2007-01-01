Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области мигрант угрожал расправой 12-летнему мальчику
Новость дня Криминал

В Калужской области мигрант угрожал расправой 12-летнему мальчику

Дмитрий Ивьев
03.09, 09:34
В среду, 3 сентября, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

Инцидент произошел 9 июня в селе Чипляево Спас-Деменского района.

- Мигрант, житель села, применил насилие и угрожал расправой 12-летнему мальчику, - пояснили в СК. - Мотивом преступных действий явилось случайное попадание мяча во время игры в сына приезжего. После обращения матери потерпевшего в СК обвиняемый был задержан и заключён под стражу.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

