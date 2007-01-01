В Калуге молодых людей судят за теракты на железной дороге

Обвиняемыми по делу проходят два молодых человека и девушка, сообщили 1 сентября в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

19-летний калужанин в интернете переписывался с человеком, который поддерживает Вооружённые силы Украины, и согласился за деньги совершить теракт на железнодорожной станции в Калуге.

14 марта прошлого года компания молодых людей подожгла релейный шкаф на железнодорожной станции Перспективная. За теракт им перевели незначительную сумму.

Также стало известно, что в 2023 году они подожгли батарейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Перспективная-Ферзиково.

Калужанам грозит до 20 лет лишения свободы.