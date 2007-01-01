Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге женщину с трудом уговорили не отдавать мошенникам 1,5 миллиона рублей
Криминал

В Калуге женщину с трудом уговорили не отдавать мошенникам 1,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
02.09, 14:58
0 542
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В последний момент родственники смогли остановить ее возле здания банка.

Об этом случае во вторник, 2 сентября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Женщине из одного из районных центров области позвонили мошенники под видом работников поликлиники. Они получили код из смс. А уже во время следующего звонка другой человек рассказал, что первый собеседник был преступником.

Калужанка из-за страха, что у нее украдут со счета сбережения, пошла в банк. Там всю сумму наличными ей не смогли выдать. Тогда женщина позвонила родным и поехала в Калугу. По телефону ее пытались отговорить от перевода денег на якобы безопасный счет, но ничего не получалось. Остановить женщину родственники смогли только возле отделения банка в Калуге.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVMd1F4UlZsUW5sQjdUYzZjV1pmZVE9PSIsInZhbHVlIjoiY3FvSkMrREtlNHJkanVjT21vZU9FTEhhZ3h0T01PM2pyMW1EeXo0NVVIY3d3TG9pMWJQNnZkdjhTa1JKQ240U0lvZjNzdk5OZnVMZzE3TUdmY1I5UGd6TWI1Kzd4NFp0MEN6dW9GaXllRHRzNk5GYUtyVllXMHJybnBoZ2hPZnp6UFZFcjc4RzBHem5UdFJmU3dEV2c4NzJ0UVNvN2wzQlAzdWd5QUd0RVRDM2RYVnBLMkZFOHBJbTNlVGE4STczNnVOUkliUmptV0NLSDNMdXo1R3VwVGQvM2RsMGU4Vm5oc1JmejRkT0dFWWQ5cUxCendiWk1qOEcwMXFrKzBTRFJYVmhsd0FVVXdweThSNTlTZmFFUlBaY2h6QVlPa2dQeE1GVVNNWkJmS1lHYW1sMjRQUHRXM2JmYzRyRGJ0Wm1aQUszRXBqbkNFVnh1UzlDK3BTVFgzMitWcDFTRWZuaWNDc2lKdmttMk9rUGxIZ0FBcjk3RmhxNjhJd1Y5WkxPNUJKSGo5aDVNeUZJbTlvdUMwZERSWGMxV0JIV0VjY2JldjJWK2NxdUY4ZjdXYjkwY1ZNWHhhZ0dGeDVPOHEwNyIsIm1hYyI6IjM1ZGMzNzUwYjQyMmVjNTEwODM1MzkyNmVjYzVkZDQwNDQzMGMxOTA1YzNlYjM3ODFhYzFjMmU3MDYzNDZlYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImEvV2ExV2M5RTJjMlh1NXZsVUZIbWc9PSIsInZhbHVlIjoiTU1uTmF5ZUZTQUNOcDJQbE52RE1Lc3ZDMXdVaTlieVI5SnlxYXYrTEhCWkFBc0Y1ZlVZZkVwVXI4bGl3dnJycUo3dVlkaERWOUVuR29XMUVLRWgxUS83eG12U2NnNWUyYmE1OHNmZWJtcXBNNXcwZDI4M0NDZVBXYi9tTm5wVENGd09KTVZxRmJBbmVCTmFSYVEzZXRvSFMvSHVCWk1HaTA3bnRMdEdqYStzazhKTm1XNXBKRXd2QXlkNWg1N0ZydHJiTUIwL0ZYK1oxS201dTgySWhKT1ZmL1RJbjcwTkY0K3NrS2FWSUYxYU9XOU9xK2g4RklLK1pUOHpCZTBiUmNTRFh2NlJGdXE1WUJwK25ndWJrdjUwbWRIZXRzRkd4dnVRSThzeUdKb0Y4NmVhb2lnV1pxUzVxYzhzUTIrbEU1Y2xvelF5QmEvdnlqaTdDR2pXSklGMDlLQ1N4bmVvNTlIeVpVZkR1U0NVVGZMSjdsekN2QlQ5dHUrYnB3V1FsT1NMZ0ppeVNPQ080UEs4cXVlM1p0RXRxV1ZrZG5nNXhkVWJDNlRhd0g2bmczNEtyZXZ0ZDF3UWlEVXpFdjBHOVpQcWwwRGJYZWpxVkF0QjdEdUd2azdxMEg5a1BmMnMrdkpNemVvUlZZNXJWVzNDWmh0aVA1Rlc4MEwwckxKZ0hWSXhSQVl2S0xNUzZRMlRZYk1wa3Z2d2xFcmY1LytyU3ZUSTBJNGlCSGo2cTdjenJ0cTdPVjJ0WllMWWtDTzArY1N5Y0U0N3dsYlVoZm1ueFNKeFQ3UUR1Qmk5OUM1RDlLS3hjWTFSME5OUnNHTk9PQnBoTHNveStndWZMcHZubyIsIm1hYyI6IjM2NDg1ZDMzZjg5ZTk5MDhhMTBlNjAwNmE0ODQ5MmNiZTI4YzZmZWU4NzlkMDBjNzE2NzM5ZTQyOWNlZDhkOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+