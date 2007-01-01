В Калуге женщину с трудом уговорили не отдавать мошенникам 1,5 миллиона рублей

В последний момент родственники смогли остановить ее возле здания банка.

Об этом случае во вторник, 2 сентября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Женщине из одного из районных центров области позвонили мошенники под видом работников поликлиники. Они получили код из смс. А уже во время следующего звонка другой человек рассказал, что первый собеседник был преступником.

Калужанка из-за страха, что у нее украдут со счета сбережения, пошла в банк. Там всю сумму наличными ей не смогли выдать. Тогда женщина позвонила родным и поехала в Калугу. По телефону ее пытались отговорить от перевода денег на якобы безопасный счет, но ничего не получалось. Остановить женщину родственники смогли только возле отделения банка в Калуге.