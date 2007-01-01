Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Удар по лицу может стоить пяти лет свободы калужанину
Криминал

Удар по лицу может стоить пяти лет свободы калужанину

Дарья Джуманова
02.09, 13:40
22-летний парень узнает на собственном опыте, что нападение на сотрудника полиции всегда оборачивается серьезными последствиями.

Инцидент произошел, когда полицейские прибыли к калужанину для проверки соблюдения судебных ограничений. Мужчина ранее уже был судим и находился под административным надзором. Однако вместо спокойного диалога он выбрал агрессию — нанес удар представителю закона прямо в лицо.

Ему грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

