Удар по лицу может стоить пяти лет свободы калужанину

22-летний парень узнает на собственном опыте, что нападение на сотрудника полиции всегда оборачивается серьезными последствиями.

Инцидент произошел, когда полицейские прибыли к калужанину для проверки соблюдения судебных ограничений. Мужчина ранее уже был судим и находился под административным надзором. Однако вместо спокойного диалога он выбрал агрессию — нанес удар представителю закона прямо в лицо.

Ему грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.