Житель Мещовского района избил знакомых металлической трубой

25-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

Конфликт назревал с вечера: мужчины выпивали, и это закончилось ссорой. Но на следующий день разборки продолжились с новой силой. В пылу ссоры обвиняемый, недолго думая, схватился за металлическую трубу и пустил ее в ход.

Его ярости хватило на то, чтобы избить сразу троих человек. Двоим из потерпевших был причинен легкий вред здоровью.

Теперь агрессору грозит серьезное наказание — до двух лет лишения свободы.