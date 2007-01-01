Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Мещовского района избил знакомых металлической трубой
Криминал

Житель Мещовского района избил знакомых металлической трубой

Дарья Джуманова
02.09, 12:29
0 501
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

25-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

Конфликт назревал с вечера: мужчины выпивали, и это закончилось ссорой. Но на следующий день разборки продолжились с новой силой. В пылу ссоры обвиняемый, недолго думая, схватился за металлическую трубу и пустил ее в ход.

Его ярости хватило на то, чтобы избить сразу троих человек. Двоим из потерпевших был причинен легкий вред здоровью.

Теперь агрессору грозит серьезное наказание — до двух лет лишения свободы.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRGZVVaM3ZBejVDc0F0NU5vdmhNUXc9PSIsInZhbHVlIjoiWUVvVVJBYjd6YXVMUHMrQVJYbnhxdm9Nd3hTT0QvY1RNZThSUnA0eFIyM3l6VzhxLzM3UHFHMDlEbFB1Q1FjeWxhVmhnbWhKUlRoZkFHL25kOTh4SUVYMEx4UndNUkVRY1VPV3NPdmZocHRkeGxWUUtucHcreUJUT0VKNDY2aGx0WktTdWN5Z1EzM2FuRzhNblViUDB5akVkd09WVVJxMXFTRGt0NTN4UGQ1RjA4TUtxSncwZE56MFB5ejZ5MmI2cHNUdmFFQ0VtUmdERXBpS3BzdEYyRy93WFF6TEE3bWE1bEJZUFEvenZNcURMUlNLQ2I5ZklhbjFIdXVLZkZMSlhET3JmSk9lajNpcHR4SXdBZjhmTE4vaGpPL1FOanBsM3JmdGYxcVpnbC9pQ1FzVExPYXl0UzhxbHlCQTVEY2lUczRlT1lFS0hHWmxTSmM2K3FkMG5icnU2T2xzeXBVeEFLRGg0eVloUkdxYlR3MWEwNWdhRVZ1K3VKR2YramRTa3RRS3h0aWFzb0xaUCtjNGcrczFQSGVLYm9xSzZRcXROWVFiZjU4cUdOSEg4eStoZzhCOUVHdGNoSDVKZUo4WSIsIm1hYyI6ImI5ZmVkMDk5NzFiZThjNDZhODg1N2U2Njk3OTM2NTY3NjYxODE1YTE5NjA2ZjgxMDk4ZjQ1YTIyZGUzZDRmM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlA1QnZwQWlpZHJGV2RFSXdDS01GQUE9PSIsInZhbHVlIjoiYU5hdDZaUUZjUnQ1ZmdnWko0SVh5dTRIbFRGWEI0c2xhcStmZjAyaUN2TnJVRmZLWWxYb1Z0UlJNcGZ1Z1pESHFBSEl4cmNUdXlkK2ZXdUFlK2xVZzFZRVZ3QlVlR09yajA0L3dmQWpiWlB3b2FjNDFFN2d6cDllNCtTK0J4Qjk4bDBaWkpZMFR3a2VwWlgxZjdZUk9pN085dmRnWUlaYmk4Vm1FUFRPcVd1Q2hQUmxCZUdNdE9ob0RDL0k5ZjFUVldxdnRoZkNqNit4eVBMNFNxV0VKR05KcDFFb1VLRzViSzZjbDhCMURsamtsQVlmWTgwTlcwd0JkU2R6SzljZ0ZNTmhrMEEwdVgzNnAxQ0pGemtndEpjRmRKL0dxWVYyVVpEWXhDeE4vb042MDRpOVZ4Ykd3aDVHUSt1bkZzMkczQ1M3RGVBT1ViUkVHbUtwd3Vvakx6azNhYzZUMnAwOWN2S3dibEp4b3NEbkNiclRYa3RQUlRnNSt3bUdvSHZPRjhjTHVDdS9Ka0ZuOFZReHpuQkpOMjFPRURuamNsbk1FWkJWRE5nZkxXenB0QXpWdit1YzNJcURseGVhL0dwUjdxWmZsU1o0YzRiM2E1RFo0dDlzc0REKzB5Q2EvNlJqR2lndWJBajdZaCtwMjhSbGJnUHU0cUR4bmZ2YjdoZjgzUTJpTk1vZVRNUWsrZFNLZzhRTTlFcGR6UnBSMkxlRzV5anh3TTR2SCtWNE4xckNVNThFeTFNaGJxQTlVV0hTNjd5N09adk8rdFc0K0VWYzBzR3Bnck8vRThydU43Y1RZK0k0dnZLUTdLZUkrRE1lTFlJTUh2Wld4ZklYQWVkMiIsIm1hYyI6ImYzZTgyMzgxMWZhZmU0MjIyNzkzMjE0MGQ5Mzc2NmYxNDNiMTY4MmFjODE5ZjYxYzM3NzdhYTA1YTIyMzdmZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+