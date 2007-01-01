Житель Кирова нарвал конопли в городском парке и хранил в сарае

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в понедельник, 1 сентября.

По версии следствия, кировчанин во время прогулки по парку решил сорвать дикорастущий куст конопли. Мужчина принес свою находку домой, высушил ее и больше года хранил получившееся сырье весом более 27 граммов в сарае на своем участке. На этом его «заготовительная» деятельность закончилась в феврале 2025 года, когда полиция обнаружила и изъяла наркотик.

В качестве наказания суд вынес решение об ограничении свободы сроком на полтора года. Это означает, что осужденный не сможет покидать Кировский район и обязан будет каждый месяц отмечаться в инспекции. Помимо этого, в приговоре отдельным пунктом идет требование пройти курс лечения и реабилитации от наркозависимости.