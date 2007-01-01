Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Кирова нарвал конопли в городском парке и хранил в сарае
Криминал

Житель Кирова нарвал конопли в городском парке и хранил в сарае

Дарья Джуманова
02.09, 10:02
0 530
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в понедельник, 1 сентября.

По версии следствия, кировчанин во время прогулки по парку решил сорвать дикорастущий куст конопли. Мужчина принес свою находку домой, высушил ее и больше года хранил получившееся сырье весом более 27 граммов в сарае на своем участке. На этом его «заготовительная» деятельность закончилась в феврале 2025 года, когда полиция обнаружила и изъяла наркотик.

В качестве наказания суд вынес решение об ограничении свободы сроком на полтора года. Это означает, что осужденный не сможет покидать Кировский район и обязан будет каждый месяц отмечаться в инспекции. Помимо этого, в приговоре отдельным пунктом идет требование пройти курс лечения и реабилитации от наркозависимости.

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Img5TzFhYzljQityQjF0ZDhUQkVtekE9PSIsInZhbHVlIjoiZE1EOHp1QlBURjVIc09IbXAyS0dNL0xCWnRBbkNPMFlEa2J5WmkyNjE3ckNLbWdlR0VxTUNjRzZLVW1iV1RrQXNXaGI3Um1QTHVUMUFLVU8rSWN4dklVMGZoZ2liVTY1bHg0NGtWSlFwc0ZWYWJCb1MyaFoxbjdYUjJWd0o1Q1VsK1hxcmllUlE1K2tGZjg2ZmVwdGJkSkZUZmpidVEvMGp1dlc3NVNTOURHTzJISHNJUHB6d3R3bzVsa2wxelNOUEdCdUNLUzN0c01QYjhlaTFTYjNXMkduRmd4NGdVZFh3K1lzZlhLZVBVSUNJR3ByRFllN3FtMGphdGN1L0Zndm1Yci8wbHRnWFJxOFR4SmJqUDYzZG92TUdnYnFhUmFkazcvdnRjMW9YTFYrT2w5MythckQ0QU9KZlZvbWpQUFgxd3RkbEo4TGppbW5mQnQrTFZhVDNTL1pncVAzbk1uemNYUS8wb2VhSlVnV2JCWFJKNXJvZWc2R1dLM042dkh0UGFXYlhXYVRaUkpYRHRpeXgzcmpyWmdxeWdHUVFMalF2aFg4RDJvbFpENkVVejFvbDJNWkFvVzVFV2lRL1BZVyIsIm1hYyI6IjE1YmM5MGM2N2E1Y2EwNGEwYzFhNWQ0MjA0MWZmYzY1ZDU0NzgyNzkzMzRmMjIwNDdlZDE2ODEyMmRjOWZiZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxWdUp1RDMzaHJCWEZvSGtSdlYwb2c9PSIsInZhbHVlIjoiam95TTlVdm5YOStxTlpBWUx4bHlXQXV6RFJYNC9tTVRqUTlEYy9VMFYzSW1SZ1BuOFBxMjRteVovQW1FRmlpY21IMklSRmw1QWpxeVFXeVVXUjhXOElrZGFHQllXU0h1cC9zRVgxQkJ2bHJPS2JKMnpzMTRBbE9jQWRyNWZuVXRFKzZBMVhwbC9sWDYrMXZ6L0dXSzZiSm9IU0ZMQjBEZEcrWnJBQlFjVlF6Uk4wekl6V3ovR2NvbzhRU1FOaElwNXh2akRhWFlGSURVVnd5YWVraU9XQ1o1WnovcWhsZEwxZ0ZXZERPbTlvNHVML2Fod2ZtVU9SZVhjMitoeUNuc1VRY2prZW5BcVN5T2p6SVpCN0JaM1Bjc3pTeUsvWXg2WW0rSzNXdndUVWxmV0hNSkxaMncrM0ttaWJOcEF2SDdxOHFHY3dvYWNtTmFOMytJLzF2SmZRWTl0S0lrV2hPY3Q2c3pzYUp5L0ljbDNBMUJaUVRESFE2RnNFOWtLeXU0V1F1Y3hSRWtVVGRXYysrL2k1b0NJMHk2NFo4TmpvcnM1YjgzdUFTZ2hjd2lJdm1vNjQ3YzhjV3hhMVRrWVRJZkhzMXFrdFNXYmxiMGZJMWhtSE9GZHZyNDh5K1BxUXB2WlQreFpnVmQ1T084bkZTSS94cm9UOGs0NjZGRFdyNlZIWC9FVUUwMENYZHpNQ1VOaUxmT1plM3JoKzZ5bmQyMFpUbU9RWDltUDd5STRsT1pBSEMrN2JtNE5TbjBob091eGFaZENIeWJSelNYd2N3eDd6RDZBRi8xclE1dWVwaitoWkYxZVdPNnJsYVlmMlhJY1ZoWWp6UnREQUVJM2NmLyIsIm1hYyI6Ijk3OTJkZjRmNzg5YjZjMzQ1ZWQ2ODAxMTUwNGFlNTUzODg5MzM2YTVkMWJkMTI3MTIyNzhiYWFiN2I1Y2Q5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+