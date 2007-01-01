Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге мужчина угрожал убить бывшую возлюбленную

Дмитрий Ивьев
29.08, 11:29
Об этом случае в пятницу, 29 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По данным следствия, конфликт произошел между 38-летним мужчиной и его бывшей сожительницей. После расставания подозреваемый приехал к женщине за своими вещами, но не нашел их. Потерпевшая заявила, что выбросила сумки, что спровоцировало ссору. В ходе конфликта мужчина взял нож и начал угрожать ей убийством. Испуганная женщина выбежала из квартиры на лестничную клетку, однако подозреваемый последовал за ней и нанес один удар ножом по ноге, после чего скрылся. 

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый был быстро найден и доставлен в отдел для разбирательства. 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

За угрозу убийством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

