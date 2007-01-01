Афиша Обнинск
В Калужской области дорожный рабочий осужден на 16 лет за склонение детей к интимным действиям в интернете
Криминал

В Калужской области дорожный рабочий осужден на 16 лет за склонение детей к интимным действиям в интернете

Дарья Джуманова
28.08, 16:47
33-летний мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера против малолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 28 августа.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год он вел развращающие переписки с детьми из различных регионов России через интернет. Мужчина требовал от несовершеннолетних отправлять ему интимные фотографии. В результате его действий пострадало восемь детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили работать с детьми на 10 лет после освобождения.

