В Калуге суд вынес приговоры молодым людям, которые подожгли станции сотовой связи

Напомним, в апреле 2024 года 19-летний юноша вступил в переписку с неизвестным в мессенджере, которые действовали в интересах иностранного государства.

За денежное вознаграждение он согласился поджигать объекты инфраструктуры — базовые станции сотовой связи — и вовлек в преступления двух своих знакомых.

Всего злоумышленники совершили три поджога в Калуге, получив за это 65 тысяч рублей.

Региональная прокуратура 26 августа сообщила, что суд вынес обвинительные приговоры.

19-летний организатор получил 21 год лишения свободы. Первые шесть лет он проведёт в тюрьме, оставшиеся 15 — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф и ограничение свободы на два года. Двое других осуждённых отправились в воспитательную колонию на 5,5 и 4,5 года соответственно.