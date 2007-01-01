Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Жительница Калуги проиграла в беспроигрышную лотерею
Криминал

Жительница Калуги проиграла в беспроигрышную лотерею

Дмитрий Ивьев
27.08, 11:03
Калужанка стала жертвой мошенников, потеряв 56 тысяч рублей. Об этом 26 августа сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В одном из мессенджеров женщина увидела предложение раскрутить «колесо фортуны». На экране высветился выигрыш в 310 тысяч рублей.

Калужанка перешла по ссылке для получения выигрыша и связалась с оператором. Тот сказал, что деньги можно получить только после оплаты комиссии. В итоге женщина несколько раз переводила деньги, пока сайт не перестал открываться.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

18+