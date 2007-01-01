Афиша Обнинск
Криминал

Бывшая сотрудница миграционной службы в Боровске осуждена за фиктивную постановку иностранцев на учет

Дарья Джуманова
26.08, 09:40
0 468
Женщина признана виновной в серии коррупционных преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в понедельник, 25 августа.

Как установило следствие, в 2023 году гражданка, злоупотребляя своим служебным положением, вступила в преступную группу, созданную для фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в России. Целью преступников было извлечение постоянного незаконного дохода.

Используя свои должностные полномочия, осужденная незаконно регистрировала мигрантов. Помимо этого, она получала взятки через посредников, каждая из которых не превышала 10 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной по целому ряду статей:

  • По 8 эпизодам фиктивной постановки на учет иностранцев.
  • По 3 эпизодам злоупотребления должностными полномочиями.
  • По 11 эпизодам получения взятки.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Дополнительно она обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ей запрещено занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 3 лет.

