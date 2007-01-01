Афиша Обнинск
В Калуге чиновник брал взятки едой в ресторане

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:04
Стали известны некоторые подробности о деле бывшего руководителя «Калугадорзаказчика», которого задержали в апреле.

В ходе расследования выявлены еще одна полученная им взятка, сообщили 25 августа в полиции.

В 2024 году руководители двух строительных компаний оплатили для него праздник ко Дню работника дорожного хозяйства в одном из ресторанов Калуги. Дорожники погуляли на 130 тысяч рублей. За это чиновник должен был обеспечить победу фирм в электронных тендерах на ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что в другом случае чиновник брал взятки дорогими смартфонами. Стоимость двух гаджетов составила 370 тысяч рублей.

