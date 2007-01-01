Афиша Обнинск
Криминал

Калужанин продал найденную на обочине машину

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:12
Под суд пойдет 23-летний житель Калуги, сообщили в понедельник, 25 августа, в управлении МВД по Калужской области.

В соцсетях он прочитал, что возле дороги Козельск – Хвастовичи стоит брошенный автомобиль. Молодой человек отбуксировал машину в Калугу и продал.

Но у авто был хозяин. Ранее он одолжил транспорт знакомому, чтобы тот доехал в Хвастовичский район. Но по дороге машина сломалась. Долгое время ее не могли забрать с обочины.

На данный момент автомобиль уже вернули владельцу. А калужанину грозит до шести лет лишения свободы.

