Житель Козельского района пытался дать взятку гаишнику и получил уголовку

Мужчина попытался решить вопрос со штрафом за нарушение ПДД с помощью взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 25 августа.

В апреле этого года 43-летний житель Козельска нарушил правила дорожного движения. Вместо того чтобы честно заплатить штраф, он решил договориться с инспектором ДПС. Мужчина предложил сотруднику 500 рублей за то, чтобы тот «закрыл глаза» на нарушение и не составлял протокол.

Инспектор взятку брать отказался. Но нарушитель, недолго думая, просто бросил купюру в 500 рублей в отсек для вещей в служебной машине гаишника, надеясь, что тот передумает.

Вместо ожидаемого «спасибо» мужчина получил уголовное дело за попытку дачи взятки. Теперь, помимо обязательного штрафа за первоначальное нарушение ПДД, он должен выплатить еще 15 тысяч рублей за свое неудачное «предложение».