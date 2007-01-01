Директор спортивной школы в Козельске осуждена за хищение миллиона рублей из бюджета

Женщина признана виновной в присвоении крупной суммы бюджетных средств и служебном подлоге. Об этом сообщила региональная прокуратура 25 августа.

Напомним, директор фиктивно устроила на работу знакомого, назначив его инструктором-методистом. На самом деле он не появлялся в школе и не выполнял никаких обязанностей.

Чтобы скрыть это, директор регулярно вносила ложные данные в табели учета рабочего времени.

Таким образом, директор присвоила около миллиона рублей.

Суд приговорил ее к двум годам принудительных работ. Из ее зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании украденной суммы в пользу муниципального бюджета.