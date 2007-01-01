Жителю Людинова предъявлено обвинение в убийстве

Напомним, трагедия произошла 13 августа в одном из домов города. В тот день было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.

По версии следствия, между мужчиной и потерпевшим возник бытовой конфликт, который перерос в ссору. Подозреваемый подверг оппонента избиению, в результате чего тому были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Фигуранту было предъявлено официальное обвинение в совершении убийства. В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако отрицал умысел на лишение жизни потерпевшего. Об этом сообщили в региональном СК в субботу, 23 августа.

На данный момент по уголовному делу уже назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели происшествия и собран характеризующий материал на обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.