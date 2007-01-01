Цыган из Калужской области ограбил пенсионерку во Владимире

Полиция отправила 23-летнего преступника под суд.

УМВД по Владимирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного на 23-летнего жителя Калужской области цыганской национальности. Он обвиняется в грабеже.

По словам владимирских полицейских, молодой человек под предлогом продажи постельного белья проник в квартиру 75-летней пенсионерки и похитил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские сумели установить личность грабителя и проследить его местоположение.

- Мужчина был задержан полицейскими по месту жительства и доставлен во Владимир, - сообщает пресс-служба ведомства.

Грабитель полностью признал свою вину и вернул пенсионерке деньги.

Дело направлено в суд.