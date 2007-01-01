Калужанин украл и продал ружьё умершего родственника
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Об этом сообщили в полиции в четверг, 21 августа.
Поводом стало обращение местной жительницы, которая обнаружила пропажу охотничьего ружья, хранившегося в сейфе ее умершего отца.
Сотрудникам полиции быстро удалось установить подозреваемого. Им оказался 38-летний родственник заявительницы. Мужчина имел доступ в квартиру и знал о месте хранения оружия.
Как выяснили правоохранители, злоумышленник решил извлечь выгоду из чужой собственности. В ходе общения с приятелем он рассказал о ружье и предложил его купить. Получив согласие, фигурант похитил оружие из сейфа и продал его за 3000 рублей. При этом он никоим образом не поставил в известность законную владелицу — свою родственницу — ни о намерении, ни о самой сделке.
Изъятое оружие возвращено.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.