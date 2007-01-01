Афиша Обнинск
Калужанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей
Криминал

Калужанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Дарья Джуманова
20.08, 11:33
0 585
Читайте KP40.RU:
24-летняя жительница Калуги стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 20 августа.

Злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, убедили девушку, что ее средства находятся под угрозой. Чтобы «обезопасить» деньги, они потребовали перевести все сбережения на специальный «безопасный счет». Жертва поверила в эту легенду и выполнила указания мошенников.

В общей сложности потерпевшая осуществила несколько банковских переводов. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 130 тысяч рублей.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Партнёрские новости
Новости компаний
