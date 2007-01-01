Афиша Обнинск
Криминал Москвичу грозит до восьми лет лишения свободы за сбыт поддельных купюр в Калужской области
Криминал

Москвичу грозит до восьми лет лишения свободы за сбыт поддельных купюр в Калужской области

Дарья Джуманова
20.08, 11:06
Полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке денег. Об этом сообщили в среду, 20 августа.

В мае 2022 года 31-летний мужчина приехал к другу в Жиздру. По пути он купил продукты в нескольких магазинах, расплатившись двумя фальшивыми пятитысячными купюрами. Сначала продавцы не заметили подделку, но, когда деньги попали в банк, возникли сомнения в их подлинности. Купюры изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные.

На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Сейчас полицейские продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли у него другие эпизоды сбыта фальшивых денег.

За такое преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

