Калужанин распылил перцовый баллончик в лицо бывшей начальнице

37-летний мужчина не хотел отдавать служебный телефон. Об этом сообщили в полиции в среду, 20 августа.

Женщина попросила вернуть ей дорогостоящий телефон, но мужчина отказался. Тогда она приехала к нему домой, чтобы забрать имущество. В подъезде между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в лицо женщине.

Она почувствовала сильное жжение и обратилась за медицинской помощью, а затем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.