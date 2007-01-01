Мошенник обманул калужанина на 1,7 миллиона рублей через соцсети

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в полиции во вторник, 19 августа.

По данным правоохранителей, на телефон мужчины в одном из мессенджеров позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что личные данные потерпевшего были скомпрометированы. Злоумышленник убедил мужчину, что на его имя мошенники оформили кредиты, а полученные средства направили на финансирование преступной деятельности.

Под предлогом помощи в поимке преступников и избежания уголовной ответственности лже-полицейский убедил мужчину взять в банках крупные займы на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

Деньги гражданин, следуя инструкциям, перевел на указанные злоумышленником «безопасные» банковские реквизиты. Преступник заверил, что после завершения «операции» все средства будут возвращены.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание виновных.