В бане нагрели не только пар: калужанин прикарманил золото подруги

В Калуге местная жительница обратилась в полицию с необычной жалобой: после дружеского отдыха на даче пропала её золотая цепочка с кулоном. Об этом сообщили в полиции во вторник, 19 августа.

Сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей, а главным подозреваемым стал её знакомый.

По данным следствия, 41-летний мужчина, ранее судимый, предложил даме снять украшение перед баней — якобы так безопаснее. После парилки хозяйка цепочки забыла о ней. Вместо того чтобы вернуть украшение, мужчина сдал его в ломбард.

Когда женщина начала задавать вопросы о пропаже, он уверял, что цепочка находится в надёжном месте и скоро вернётся к владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.