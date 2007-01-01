В Белоусово арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

Напомним, прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями на улице в пятницу, 16 августа.

Они вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до ее приезда.

Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, ранее судимый. В день происшествия мужчины распивали спиртное, но между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном СК 18 августа.