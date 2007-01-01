Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Нашел пин-коды — лишился будущего: жителю Калуги светит колония за кражу 50 тысяч
Криминал

Нашел пин-коды — лишился будущего: жителю Калуги светит колония за кражу 50 тысяч

Дарья Джуманова
18.08, 15:38
0 458
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

36-летнего мужчину обвиняют в краже и хищении средств с банковского счета. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в понедельник, 18 августа.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый нашел на улице Максима Горького мобильный телефон, в чехле которого лежала записка с пин-кодами для доступа к банковским приложениям. Воспользовавшись этим, он перевел более 50 тысяч рублей со счетов 57-летнего потерпевшего своим знакомым, скрыв источник средств.

Ущерб признан значительным с учетом финансового положения владельца телефона. Уголовное дело уже направлено в суд.

За самое серьезное из вменяемых преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFpSGllZjJrNDZYK3Z0aXNwbnJQTFE9PSIsInZhbHVlIjoid1N4cm1BV1liUHFreWVxMUlia2hnRmVIbGFMSVZwTXB0VlduWUxCUU1sdkJiZ0lyOXZrRTZGOFphZ3V0YTBRRWNkcmRPRDFveGtsaFdNUzVWVmQycnFnd2xqZ3JYY1JFd0NMc1pIMEkwZHZiMHRldytlbWlJSEhsRk9sZHVxTkErNmVKVTBSNjR3SUIvNU1RRUFBR3QxR3gwbFhqNWRlTlN4L1M1ZzFHMUtLbDRnQjJqQTZBc2tSRmd5WkxOeXZibWd5WUxxb2hMUVZObldRSDdNc1lZVk9weTVSdWZPNWxIMXVHUnc5TzQ5TXN3M3NQa1NGemhZdUZiRE5VcC96QkRydmF4RWtVWEZ3TldId29JT0hXRzdLODF3ZDhGblhlYkZJYTEyUVBQanVaWDd3Mm5jV1BsZDN6Wlk1MXNFOTFEZnlxUVRiUGU1ZG5QaHJIYVpSTVBpMmlXVWtuOFRVNkxnRkFvVDFoU295aGowQ29NZzU4YVVXVm9kSXEydjYxNjF5UjAwYVpCUVp4NDVpVU5TbG1iZnpsb1ZXTkRVZHd5YkpmZFJQVWpFaEN3ellENW5KbGNqOVExNmltL0QrbyIsIm1hYyI6IjVlZTY1ZjE1ODZlMTJjNDFmZjMxY2IzNDQ4MThlZmJmZTEzMjM4MDRmOTdlZDYzMjlhZDc4ZDI3OTMwODNhZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitrMXpBOGFiQlpjMnhicmNDZlFybkE9PSIsInZhbHVlIjoiVWZ5cjYyN3lDbnNDanAycGIxUjMzR2NCMjljdEQ5dk5zem9RaGFQQytqOWxLeHd2KzVTUFkwdW5GbU5EM0poN090SEVDQ3VWR25hZDdYZ1gzNlBsOTdEemY2L1pTTThvT25GT3NQVGgreFlkVkNiMjBzbTJha3VXem9xb0JiVjFqL2cwNzVBRGNodUhGZTVrYkN5T0l1MzlLQ1BxdVlYNFI1bDdjMk9QcWVOODZlRjl4ZkRxdzc3bllZcHBUZU9BdThBa2NPbnduY1Y4QS9QN0tTR09IYVovU2pjNmMwa2w0bUNGQ0xJeXVIbVlVbzdZYzRvcHRlQjg3bUNlZitNU0FOYlI4MzVDS0w1K3JlY2x5WGJYZkgrS0hFQStxejBIbU10d2ZCK01FaEN2ZklKaG9Xamc5WjY4aERJVlZ5R0xXcGJncDVMWXY3S3h2ZE1VYjVpbm4wVkVzMVhYZ1U4MGNONmZmOENiZDVlQjB3SkVtTGlDQnErUU1NaEI3K08xMnU4b0tmZ0RtWVJ2S0doaDlBMDNWVWZIMzZud3NUb2ZKN0hNUm5kZFM3UnJ0aHhucnRtZ0VTYzZQc2pxeTF0K2twd1d3KzBuZDQ0ZTdQbnJhd3VRMVlPME9Hb1lyMlNOY293RTc1REtVd0RESFJmRDFiL3A5V2tVMEljN2tMK0lMN1p4b0dUWlhHUFlxQU9RbE4vT0J5SFRYUFZwSnBXSnRGMWZLL2Q0cmRvTXMwYkIwc24rSGdwOGc2QWlCUldhNGJ2NG0ybjRUTldZTStpQTFxVXdsR0wyYmFiNkdrdnBCZUUxUXl0RXJPTW1oQXk5TWk5VEdsL0Y4dml6b25ueSIsIm1hYyI6IjAwMWQ4ZDVkNzA0ZjFkMDdhYTU2YjU1NWQ2YWQxZjJmOTI4NGNkZjc1MzhiODk2Y2ZmYTMwOTdmYjQ3MDcxOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+