Нашел пин-коды — лишился будущего: жителю Калуги светит колония за кражу 50 тысяч

36-летнего мужчину обвиняют в краже и хищении средств с банковского счета. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в понедельник, 18 августа.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый нашел на улице Максима Горького мобильный телефон, в чехле которого лежала записка с пин-кодами для доступа к банковским приложениям. Воспользовавшись этим, он перевел более 50 тысяч рублей со счетов 57-летнего потерпевшего своим знакомым, скрыв источник средств.

Ущерб признан значительным с учетом финансового положения владельца телефона. Уголовное дело уже направлено в суд.

За самое серьезное из вменяемых преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.