Житель Козельского района предстанет перед судом за кражу велосипеда
51-летний мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет за кражу велосипеда. Об этом сообщили в полиции в понедельник, 18 августа.
Как установили полицейские, мужчина проник в дачный дом через разбитое окно и похитил двухколесный транспорт стоимостью 14 тысяч рублей, который затем продал.
Украденное имущество было найдено и возвращено законной владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».