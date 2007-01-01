Житель Козельского района предстанет перед судом за кражу велосипеда

51-летний мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет за кражу велосипеда. Об этом сообщили в полиции в понедельник, 18 августа.

Как установили полицейские, мужчина проник в дачный дом через разбитое окно и похитил двухколесный транспорт стоимостью 14 тысяч рублей, который затем продал.

Украденное имущество было найдено и возвращено законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».