Главная Новости Криминал В Жуковском районе мужчину зарезали во время пьяной ссоры
Криминал

В Жуковском районе мужчину зарезали во время пьяной ссоры

Дарья Джуманова
17.08, 10:12
Напомним, прохожие обнаружили его тело с ножевыми ранениями на улице Белоусово. Они вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до ее приезда.

По данным Следственного комитета, подозреваемым оказался 44-летний местный житель, ранее судимый. В день происшествия мужчины распивали спиртное, но между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Партнёрские новости
