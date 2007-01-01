Калужского подрядчика поймали на мошенничестве в госзакупках

Прокуратура Калуги завершила расследование уголовного дела против местного жителя, который обманул государство на 66 миллионов рублей. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве 15 августа.

Мужчина организовал участие двух подконтрольных ему фирм в тендере на поставку деталей для газотурбинной установки. Контракт оценивался в 137 млн рублей. Выиграв конкурс, злоумышленник изначально не собирался выполнять обязательства.

Чтобы получить аванс, он подделал документы о банковской гарантии и представил их заказчику. Деньги он присвоил, а затем скрылся, бросив все обязательства. Правоохранители нашли мошенника за пределами России и депортировали для суда. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Дело уже передано в суд.