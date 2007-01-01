В Калужской области раскрыли убийство 28-летней давности

Оперативники раскрыли убийство и покушение на убийство, совершённые более 28 лет назад. Об этом сообщили в полиции в пятницу, 15 августа.

Подозреваемым оказался 62-летний житель Калуги, ранее судимый.

Преступление произошло 24 апреля 1997 года в селе Износки. Вечером того дня злоумышленник, находясь на улице, в ходе конфликта произвёл выстрелы из охотничьего ружья в двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй выжил.

Несмотря на то, что по горячим следам преступление раскрыть не удалось, расследование продолжалось. Благодаря работе сотрудников полиции и следственных органов были установлены новые обстоятельства дела, а также личность подозреваемого.

Мужчину задержали по месту жительства при участии Росгвардии и оперативников ФСБ. В ходе обыска у него изъяли документы, средства связи, личные записи и фотографии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемый заключён под стражу.