В Калуге задержали торговца нелегальными сигаретами

55-летний местный житель закупил крупную партию сигарет в Московской области, а затем привёз их в Калугу на машине, взятой у родственника. Об этом сообщили в полиции в пятницу, 15 августа.

Торговлю мужчина организовал прямо у одной из городских торговых баз, используя автомобиль как передвижной ларек.

Однако в апреле 2025 года его незаконный бизнес пресекли сотрудники отдела экономической безопасности. При досмотре в машине нашли более 3 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 460 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит ответственность по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции».